عاجل- مديرة صندوق النقد تشيد بنجاح تعامل مصر مع التداعيات الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، فى شرم الشيخ، كريستالينا جورجييفا المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، والوفد المرافق لها، بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض أوجه الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولى، خصوصا فى ضوء برنامج التعاون الذى تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادى المصرى.

ورحب الرئيس السيسى، بزيارة كريستالينا، إلى مصر للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP27، معربا عن التقدير لاسهاماتها فى اطار الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، بالنظر إلى ما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابى للاستثمار وفرصة الواعدة فى مصر وانعكاس ذلك على دعم الاقتصاد المصرى، مؤكدا حرص الدولة على تكملة مسيرة الإصلاح الاقتصادى والهيكلى المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وكذلك تعظيم مساحة دور القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى أكدت مواصلة صندوق النقد الدولى علاقات التعاون والشراكة المتميزة مع مصر لدعم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية بها، خصوصا فى ضوء استقرار أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية وما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية والصدمات الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، التى أثرت بعمق على اقتصاديات الدول الناشئة، مشيدة فى هذا السياق بنجاح تعامل مصر مع تلك التداعيات والتغييرات المتلاحقة للسياسة النقدية العالمية واحتواء آثارها، مما حافظ على المسار الآمن للاقتصاد المصرى.