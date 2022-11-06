جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، تنظيم ملتقى توظيفى بالمحافظة، الثلاثاء المقبل، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 مساء، بمرسى حورس السياحى بحديقة الفردوس بحى شرق، يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل للشباب من الجنسين، بمشاركة العديد من كبرى شركات القطاع الخاص، تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة، واللواء عصام إبراهيم، محافظ أسيوط.





وأوضح على مصطفى، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أن ملتقى التوظيف يوفر فرص عمل للشباب الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة أو بدون مؤهلات، ومن سن 19 عاما وحتى 55 عاما، فضلا عن توفير فرص التدريب المهنى بمراكز التدريب التابعة للمديرية لتأهيل الشباب لسوق العمل. وقال مدير المديرية، إنه سيجرى تخصيص أماكن لاستقبال ذوى القدرات الخاصة من أبناء المحافظة، وتسجيلهم لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة ولائقة، فى إطار جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وكانت الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة، وجهت المديريات بالمتابعة المستمرة لحين استلام راغبى العمل فرصة عملهم اللائقة والحقيقية وإرسال ما يفيد ذلك إلى الإدارة فى مدة أقصاها شهر من تاريخ الإعلان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملتقى توظيف فى أسيوط يوفر ألف فرصة عمل للشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.