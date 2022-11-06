طقس حار وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية غدا (درجات الحرارة)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.





ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية جنوبية غربية، وأما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

العاصمة الادارية 27 17

6 اكتوبر 26 17

بنها 27 18

دمنهور 25 18

كفر الشيخ 26 17

المنصورة 26 17

دمياط 25 19

بورسعيد 26 19

الإسماعيلية 28 16

السويس 27 16

الزقازيق 26 17

شبين الكوم 26 16

طنطا 26 16

شلاتين 29 21

الإسكندرية 25 17

العلمين الجديدة 25 17

وادى النطرون 27 17

مطروح 25 15

السلوم 25 15

سيوة 27 12

العريش 26 18

رفح 26 18

الطور 27 18

كاترين 21 12

رأس سدر 27 17

نخل 24 12

طابا 25 19

نويبع 26 20

حلايب 28 21

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 29 20

مرسى علم 29 21

الفيوم 27 16

بنى سويف 28 15

المنيا 28 14

أسيوط 28 14

سوهاج 29 15

قنا 28 16

الأقصر 29 17

أسوان 30 17

الوادى الجديد 29 17

أبوسمبل 29 17

أبورماد 28 21

رأس حدربة 28 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 36 24

المدينة 34 19

الرياض 33 18

المنامة 29 25

أبوظبى 32 24

الدوحة 30 24

الكويت 29 14

دمشق 22 10

بيروت 22 16

عمان 20 10

القدس 20 11

غزة 24 15

بغداد 29 13

مسقط 30 25

صنعاء 27 07

الخرطوم 38 21

طرابلس 23 14

تونس 24 13

الجزائر 23 16

الرباط 25 14

نواكشوط 34 21

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 18 03

اسطنبول 18 11

إسلام أباد 24 11

نيودلهى 31 19

جاكرتا 31 26

بكين 17 02

كوالالمبور 31 24

طوكيو 17 11

أثينا 20 13

روما 19 08

باريس 15 10

مدريد 19 07

برلين 13 09

لندن 14 11

مونتريال 14 00

موسكو 03 01

نيويورك 24 09

واشنطن 26 10

أديس أبابا 25 07