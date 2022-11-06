شكرى: اعتماد جدول أعمال COP 27 يؤكد استعداد الدول لمواجهة تغير المناخ

وأعرب شكرى، فى كلمته اليوم الأحد خلال الجلسة الإجرائية الافتتاحية لأعمال الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ المنعقد فى شرم الشيخ، عن تقديره للاعتماد السريع لبنود جدول الأعمال دون تأخير؛ لبدء العمل المهم والعاجل.
ورحب شكرى باتفاق الأطراف على إدراج بند جديد بشأن التمويل والاستجابة للخسارة والضرر، مضيفا أن "كافة الأطراف ساهمت فى صياغة توافق الآراء حول جدول الأعمال من خلال تواصلها البناء والمرن".
وأشار إلى أن إدراج بند الخسارة والضرر يعكس شعور عام بالتضامن والتعاطف مع معاناة ضحايا التغير المناخى وكوارثه.
كما أعرب شكرى عن تقديره العميق لجهود ألمانيا وتشيلى وعملهما الحثيث فى مناقشة القضايا المهمة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولى ممتن لجهود النشطاء ومنظمات المجتمع المدنى التى طالبت بإصرار على مناقشة بند تمويل الخسارة والضرر.
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