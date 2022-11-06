رئيس وزراء إثيوبيا يصل شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ cop 27

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 01:29 مساءً - وصل رئيس وزراء إثيوبيا إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ cop 27 وكان في استقباله وزير البترول المهندس طارق الملا.

وكان وزير الخارجية سامح شكري تسلم رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ من رئيس (كوب 26) الدكتور ألوك شارما.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسئولیة؛ أتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة بمدینة شرم الشیخ. "27 Cop الإطاریة حول تغیر المناخ "

وأضاف الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، إن الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتي في توقیت حساس للغایة، یتعرض فیھا عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه.