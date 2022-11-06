استمرار الحملات التوعوية عن منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال «ندوات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - نظمت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية حملة توعوية عن منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال عقد ندوات، ولقاءات جماهيرية مكثفة، وذلك بالتعاون مع ديوان عام محافظة الإسماعيلية، استهدفت كل من:-

▪ ممثلي الكنائس والأوقاف

بمقر ديوان محافظة الإسماعيلية.

▪طلاب كلية الطب جامعة قناة السويس، بمقر مجمع الإسماعيلية. الطبي

▪ولقاءات توعوية للمنتفعين بمركز طب أسرة الرحمة، ومجمع الإسماعيليه الطبي لتوعية المنتفعين والتواصل معهم.

وتجدر الإشارة إلى بدء فعاليات برنامج التوعية فى منتصف أكتوبر الماضى مع ممثلي الهيئات الحكومية، وعدد من النقابات المهنية بالمحافظة.

تهدف الندوات إلى تعزيز الوعي حول أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ومميزاته، إضافة إلى دور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بجودة عالمية.

تصحيح الصورة الذهنية عن منظومة التأمين الصحى الشامل والخدمة المقدمة

شرح مميزات مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، كأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، يضمن علاج كل المصريين، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم بعدالة وكرامة وجودة عالمية.

و تعد منظومة التأمين الصحي الشامل نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين فهي بمثابة نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي للدولة وفق القانون رقم ٢ لسنة٢٠١٨.

إبراز الحزم المتكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، التي يتيحها نظام التأمين الصحي الشامل، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية كما تعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.

تساهم المنظومة في تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.

الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل المنظومة وليس الفرد.

ويقوم نظام التأمين الصحي الشامل على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، وذلك من خلال ٣ هيئات رقابية وهم الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وتتولى تقديم الخدمات الصحية، وتقوم هيئة التأمين الصحي الشامل على إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، كما تحدد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية معايير الجودة والاعتماد للمنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت.

وفي نهاية الندوة تم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات التي تواجه المواطنين عند تلقي الخدمة الصحية، والاستماع إلى مقترحاتهم؛ بهدف الوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين.

⬅️وتستمر حملات التوعية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لتصل لكافة المواطنين؛ لتوعيتهم بدور الهيئة في توفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، وزيادة الوعي لدى المواطنين، ورصد كافة التحديات التي تواجه المستفيدين والعمل على حله.

- حاضر خلال فعاليات البرامج التوعوية، كل من:-

▪د .مازن علاء الدين_ عضو إدارة التوعية والمبادرات بهيئة الرعاية الصحية.

▪د.نورهان القاضي_ عضو إدارة التوعية والمبادرات بهيئة الرعاية الصحية

▪د .ماجدة مهنى_ مدير إدارة رضاء المنتفعين بفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.