مشاركة وزارة التنمية في جلسات وفعاليات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - كشف وزير التنمية المحلية أنه سيشارك في ندوة حول التقنيات والسياسيات البيئية الكورية وأنشطة بناء القدرات المتعلقة بالمناخ مع البلدان الشريكة والتي ينظمها المعهد الكوري للصناعة والتكنولوجيا البيئية (KEITI) بالمنطقة الزرقاء يوم الثلاثاء القادم 8 نوفمبر ، بحضور السيد/ تشوي هيونج جين رئيس المعهد والدكتور كيم سانج هيوب الرئيس المشاركة للجنة حياد الكربون والنمو الأخضر بكوريا الجنوبية وعدد من قيادات المعهد ووزارة التنمية المحلية للاستفادة من الخبرات في تعزيز الإجراءات العالمية للتصدي لتغير المناخ.

كما سيشارك وزير التنمية المحلية يوم 12 نوفمبر الجارى أيضاً في جلسة ينظمها البنك الدولي في المنطقة الزرقاء حول الممارسات المتقدمة للتميز البيئي في المدن بمحافظة الإسكندرية بحضور مختار ديوب العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية ويورجن فويجيل نائب الرئيس للتنمية المستدامة بالبنك الدولى واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ود.إيموجين مشازي رئيس مدينة بجنوب أفريقيا ورئيس مدينة بالفلبين بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه سيشارك كذلك في جلسة يوم 12 نوفمبر الجارى حول المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لأفريقيا قادرة على الصمود في سياق تغير المناخ بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجان بيير إمباسى الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات الأفريقية وعدد من الشخصيات الدولية ، لافتاً إلى أنه سيشارك كذلك في جلسة هيئة ( بلان انترناشونال إيجيبت ) حول الشراكات والشبكات والتعاون المتبادل من أجل التعاون المناخى يوم 15 نوفمبر.

كما ستظم وزارة التنمية المحلية يوم 17 نوفمبر جلسة لإطلاق المدن المصرية المستدامة للمناخ بالتعاون مع البنك الدولى بمشاركة قيادات البنك الدولى وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية للإعلان عن أطلس المدن المصرية وجعلها أكثر استدامة ، والجلسة الثانية بالشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ووزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية حول الطريق من مؤتمر تغير المناخ إلى المنتدى الحضرى العالمى 2024 الحكومات المحلية في مواجهة المناخ .