التأمين ضد الوفاة والعجز على العاملين بشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة لاعمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة المصرية بالاهتمام بالعنصر البشري وتوفير أعلى مستويات الأمان لهم ولأسرهم والوقوف إلى جانبهم في الحوادث والأزمات التي يتعرضون لها فقد قامت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتأمين على كافة العاملين بها ضد الحوادث الشخصية التي قد تصيبهم أثناء عملهم على مدار 24 ساعة ضمن منظومة مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات والمترو والطرق السريعة، على أن يتمتع جميع العاملين بالشركة بوثيقة تأمين على الحياة بقيمة 30000 جنيه، كما تشمل الوثيقة كافة الأضرار التي قد تصيب العامل إثر تعرضه لأي حادث وحالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم أثناء العمل وبسببه ولمدة 24 ساعة بمبلغ تامين 30000 جنيه، ومراعاة نسب العجز المختلفة بالتغطية التأمينية

وبناءً علي تعليمات وزير النقل تتحمل الشركة كامل قيمة وثيقة التأمين وعدم تحميل العاملين أي أعباء مالية وحيث تأتي تلك الوثيقة حرصا من الشركة على العاملين بها ومصالحهم و مؤازرتهم في الحوادث والأزمات التي قد تلحق بهم جراء عملهم وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين بالشركة. #وزارة_النقل