الإنتهاء من فحص ٤١٨٣٧٥ طفل ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن الإنتهاء من فحص ٤١٨٣٧٥ طفل من عمر يوم وحتي ٢٨ يوم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة بالشرقية وبنسبة تغطية بلغت 92 % من المستهدف وذلك من خلال الأجهزة السمعية وبرنامج قياس السمع بالمبادرة.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تزويد الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال والتي تستهدف فحص ٣٤٩٠٧٧ طفل حديثي الولادة على مستوى المحافظة من عمر يوم وحتي 28 يوما بعدد 234 جهاز انبعاث صوتي للعمل داخل ٣٥٥ مركز طبي ووحدة صحية تابعين لـ 19 إدارة صحية بنطاق دائرة المحافظة لافتا الي أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص ٤٥٥١١٥ ألف طفل علي مستوي المحافظة

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تدريب الفرق الطبية المشاركة في أعمال المبادرة علي إستخدام الأجهزة السمعية وبرنامج قياس السمع وخطوات الفحص للأطفال المستهدفين بالحملة وطرق تسجيل البيانات بشكل دقيق وصحيح، ويتم فحص الأطفال بجهاز الإنبعاث الصوتي، لافتاً إلى أنه في حالة عدم الإجتياز يتم فحص الطفل مرة أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول ، وفي حالة عدم الإجتياز يتم إحالته إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمي، وفي حالة الحاجة لعملية جراحية مثل " زراعة القوقعة " يتم إحالته إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.

يذكر أن شهادة ميلاد الأطفال تم تحديثها مؤخرًا بإدراج خانة الفحص السمعي بها حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية، حيث أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.