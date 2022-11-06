COP27.. هوسونج لى: صوت العالم بشأن تغير المناخ أصبح أكثر قوة

جدة - نرمين السيد - وأضاف هوسونج لى، خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، اليوم الأحد، أنه منذ اتفاق باريس وضعت العديد من الدول القوانين ويجب أن يتم توسيع ذلك.

وأوضح أنه من الضرورى إنقاذ الكوكب، مؤكدا أن مؤتمر المناخ فرصة سانحة لمواجهة التغيرات المناخية، معقبا: "مجتمع العلماء مستعد للعمل معكم فى هذه الرحلة والمسيرة لخفض الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة".

قمة المناخ مصر 2022

ويحضر قمة المناخ فى شرم الشيخ أكثر من 30 ألف من المسئولين الحكوميين والمعنيين بقضايا المناخ، بالإضافة إلى 3000 صحفى بأكثر من 40 لغة يحضرون القمة للتغطية.

بينما تبدأ الأنشطة الرئاسية يوم الإثنين، لمناقشة موضوعات مختلفة ومتعددة وعلى رأسها ما يتعلق بالتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، والاحتباس الحرارى، وارتفاع دراجات الحرارة.