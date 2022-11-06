وزير التعليم العالى يكرم الفرق الفائزة بهاكاثون الجامعات

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الفرق الفائزة فى المرحلة النهائية لهاكاثون الجامعات المصرية، والذى أقيم تحت عنوان "التغيرات المُناخية: الإبداع للاستمرارية".





وفى كلمته، أكد وزير التعليم العالى على أهمية تنظيم هذا الحدث وتكريم الفرق الفائزة، والذى يأتى بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى Cop27، والذى يُقام خلال شهر نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ، لمجابهة الآثار المُترتبة على التغيرات المناخية.

وثمن جهود القائمين على تنظيم المسابقة وحفل إعلان النتائج الذى جاء بالتعاون بين فريق عمل الأستاذ أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وفريق عمل معهد إعداد القادة برئاسة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالإضافة إلى عدد من الرُعاة، متمنيًا التوفيق لكافة الطلاب المُشاركين فى المسابقة.

وأضاف "عاشور" أن إطلاق وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لمسابقة التغيرات المناخية: الابتكار للاستدامة لشباب الجامعات المصرية "Hackathon for Climate Change: Innovate for Sustainability"، يهدف إلى إتاحة فرص حقيقية للأجيال الشابة من طلاب الجامعات للقيام بدور نشط فى مواجهة أزمة تغير المناخ، وذلك من خلال زيادة وعى الأجيال القادمة حول آثار التغيرات المناخية، وتحفيز الأفكار المُبتكرة لمعالجة قضايا تغير المناخ التى تواجه البيئة المحلية والعالمية، واستغلال قدرات الطلاب لتطوير أفكار مبتكرة ذات أهمية للدولة.

وأكد الوزير على أهمية التنسيق وتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص ومختلف الجهات المعنية بالدولة، لمواجهة التحديات المُلحة التى تسببها التغيرات المناخية، وكذلك المشاركة فى تحديد ودراسة التحديات الحقيقية والمُلحة الناجمة عن تغير المناخ فى مصر، موضحًا أن المسابقة تستهدف طلاب المرحلة الجامعية الأولى على مستوى كافة الجامعات المصرية، وقد تقدم 41 فريقًا ممثلًا عن الجامعات المصرية بمختلف أنواعها.

وأوضح الدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى، أنه يتم اختيار الفرق على مرحلتين، وهما المرحلة الأولى للتحكيم ويتم فيها مراجعة المشروعات المُقدمة من فرق الجامعات من قبل لجان التحكيم لترتيب الفرق لاختيار عدد محدد وفقًا لمعايير المسابقة، وتم الانتهاء من هذه المرحلة بتصعيد 23 جامعة، أما المرحلة الثانية للتحكيم، فشهدت قيام فرق العمل التى تم اختيارها بالمرحلة السابقة بعرض المشروعات أمام لجنة تحكيم بمركز الابداع بقصر السلطان حسين، وقد تم اختيار الـ(6) فرق الحاصلين على المراكز الأولى وفقًا لترتيب لجنة التحكيم.

وكرم الوزير أعضاء لجان التحكيم والشركات الراعية للمسابقة، وكذلك الفرق الفائزة بالجوائز، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.

وفاز فريق جامعة بنى سويف بالجائزة الأولى التى تبلغ قيمتها 100000 جنيه، وحصد فريق جامعة حلوان الجائزة الثانية التى تُقدر قيمتها بـ 80000 جنيه، وحصل فريق جامعة المنصورة على الجائزة الثالثة التى تُقدر قيمتها بـ 60000 جنيه، وجاء فريق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رابعًا وحصل على جائزة قدرها 40000 جنيه، وحصل فريق جامعة المستقبل على الجائزة الخامسة بقيمة 30000 جنيه، وجاء فريق جامعة المنصورة الجديدة سادسًا وحصد الجائزة البالغ قيمتها 25000 جنيه.