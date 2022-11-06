الأمين التنفيذى لاتفاقية تغير المناخ: COP27 ينقلنا إلى مرحلة التنفيذ

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ سيمون ستيل، أن (COP27) فى شرم الشيخ هو ما سينقلنا إلى مرحلة التنفيذ، حيث أن اتفاق باريس منحنا الاتفاق و"قمة جلاسكو" منحتنا الخطة.





وقال سيمون ستيل، فى كلمته خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ (COP27) بشرم الشيخ اليوم الأحد: "اليوم عهد جديد، سنبدأ فى تنفيذ الأمور بشكل مختلف، وسنعمل على مساءلة كل شخص حتى الرؤساء ورؤساء الوزراء والمدراء لأن مسئوليتنا سواء كانت فردية أو عامة ينبغى أن تتماشى مع اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ".

وأضاف: "أن التنفيذ مسئولية الجميع وينبغى علينا جميعا عمل كل ما فى وسعنا لمعالجة أزمة المناخ، مشيرا إلى أن هناك من يمضون قدما بشكل أسرع من الجميع وهذه هى الأمثلة التى لابد أن تحتذى، وهناك من يحتاجون إلى دفعة من الآخرين حتى يتخذوا المزيد من الإجراءات، وهناك من يحتاجون إلى الدعم ليفعلوا ما ينبغى أن يفعلوه لبلادهم ومجتماعتهم، ولا سيما الدول الأكثر ضعفا، وهناك من يصرون على عدم التصرف كالآخرين وينبغى ألا يسمح لهم بإبطاء التقدم الجماعى".

وشدد ستيل على أن مؤتمر الأطراف هو عملية فريدة وعلينا أن نعد ساحة سياسية آمنة منفصلة عن تأثيرات ما يحدث حولنا، لافتا إلى أن الوضع الجيوسياسى وأزمات العذاء والطاقة كلها أزمات قد أثرت على البلدان والاقتصادات والأفراد تأثيرا كبيرا، كما أن المجتمعات حول العالم تتعامل مع الكثير من الأزمات المتلاحقة منها أزمات المناخ.

وتابع: "إننا فى شرم الشيخ على عاتقنا واجب تسريع الجهود الدولية وتحويل الكلمات إلى أفعال ونقوم بتنفيذ التزاماتنا، وأتعهد أمامكم الآن بأننى سأقوم بحشد الجهود فى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من أجل تعزيز أعمالنا".

وأوضح الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ سيمون ستيل، أن هناك ثلاثة مسارات مهمة يجب أن نعمل عليها، أولا: أن نظهر هذه النقلة التحويلية إلى التنفيذ، تحويل المفاوضات إلى أفعال ملموسة، فكل جانب من جوانب النشاط البشرى ينبغى أن يمتثل لاتفاق باريس، مشددا على ضرورة الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، والنظر إلى البنى المالية العالمية وكيف يمكن أن تناسب التزامات باريس.