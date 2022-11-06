عاجل- قمة المناخ.. سيمون ستيل: من الضرورى وضع المرأة فى صميم عمل المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستيل، خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، اليوم الأحد، أنه من الضرورى وضع المرأة والفتيات فى صميم عمل المناخ واتخاذ القرارات ذات الصلة.

وأوضح أن تمكين المرأة والفتاة يؤدى إلى حوكمة ونتائج أفضل، كما يجب العمل على تعزيز مبادئ الشفافية البيئية، وتعزيز التزامات الدول إزاء تغير المناخ.

قمة المناخ مصر 2022

ويحضر قمة المناخ فى شرم الشيخ أكثر من 30 ألف من المسئولين الحكوميين والمعنيين بقضايا المناخ، بالإضافة إلى 3000 صحفى بأكثر من 40 لغة يحضرون القمة للتغطية.

بينما تبدأ الأنشطة الرئاسية يوم الإثنين، لمناقشة موضوعات مختلفة ومتعددة وعلى رأسها ما يتعلق بالتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، والاحتباس الحرارى، وارتفاع دراجات الحرارة.