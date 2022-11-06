وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين فى تخصصات (القلب، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الجراحة، الرمد، العلاج الطبيعى، النساء، الجلدية، الأسنان، الباطنة، طب وتنظيم الأسرة، الأطفال، غير القادرين)، إلى جانب الخدمات التكميلية التى تضمنت الأشعات والتحاليل.
وأضاف "عبدالغفار" أن العيادات التخصصية تقدم الخدمات الطبية للمواطنين ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، حيث بلغ عدد المترددين لتلقى خدمات المبادرات 29 ألف و755 متردد خلال شهر أكتوبر الماضى، لافتاً إلى عقد 1580 ندوة توعوية داخلية وخارجية للمواطنين المستهدفين البالغ عددهم 35 ألف و345 ألف مواطن.
ومن جانبه أكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل صحة الغربية، أن اختيار الوحدات الصحية التى تم إدخال خدمات العيادات التخصصية بها يأتى وفقاً لخرائط صحية ذات منهجية علمية، حيث تم إطلاق العيادات فى مراكز (السنطة، محلة أول، محلة ثان، طنطا أول، طنطا ثان، سمنود، كفر الزيات، قطور، بسيون، زفتى)، مؤكداً توافر الفرق الطبية والإدارية، فضلاً عن توافر أرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
ولفت وكيل وزارة الصحة إلى استمرار حملات المرور المكثف على العيادات للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة ومعايير السلامة والصحة المهنية ومعايير مكافحة العدوى، فضلاً عن التأكد من انتظام الفرق الطبية، لضمان جوده الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 145 ألف متردد على العيادات التخصصية بالغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.