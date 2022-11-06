شكرى: السيسى ورؤساء وقادة العالم يشاركون فى قمة المناخ غدا

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، والأمين العام للأمم المتحدة وباقى رؤساء الدول والحكومات، سيحضرون غدا الاثنين، الجلسة الافتتاحية لقمة التنفيذ فى مجال العمل المناخى.





وأضاف شكرى، خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، اليوم الأحد، أن الاجتماع سيتواصل بعد ظهر يوم الثلاثاء، وسيدلى رؤساء الدول والحكومات بالبيانات الرسمية نيابة عن مجموعات التفاوض فى الاتفاقية، وسيتواصل الاجتماع يوم الأربعاء، للاستماع إلى البيانات الوطنية لرؤساء الدول والحكومات الذين لم يلقوا بياناتهم. وأوضح أنه بعد الاستماع إلى بيانات رؤساء الدول والحكومات سيتم الاستماع إلى بيانات المنظمات، ويوم الخميس 17 والجمعة 18 سيتم المعادوة إلى الاجتماعات من أجل دراسة القرارات والاستنتاجات من أجل اعتمادها. وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجارى، فى مدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا؛ وتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

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