عاجل- سيمون ستيل يقتبس مقولة لـ نجيب محفوظ فى قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - اقتبس سيمون ستيل الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مقولة من الأديب المصرى نجيب محفوظ "يمكن أن تقيس مدى ذكاء الشخص بناء على إجاباته، وتختبر مدى حكمته بأسئلته التى يطرحها".





وأضاف ستيل، خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، اليوم الأحد، أن علينا أن معرفة ما ينبغى فعلة وعلى الجميع أن يفعلوا ما بوسعهم، معقبا: "حان الوقع للعمل". وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجارى، فى مدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا؛ وتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

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