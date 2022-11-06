الخارجية: اعتماد جدول أعمال COP27 بعد انتخاب شكرى رئيسا للدورة

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الجلسة شهدت انتخاب السيد سامح شكرى وزير الخارجية كرئيس للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتسلم الرئاسة من ألوك شارما رئيس الدورة 26 للمؤتمر.
وألقى الوزير شكرى كلمة بهذه المناسبة حرص خلالها على الإعراب عن التقدير لاختيار مصر لاستضافة هذا الحدث الدولى الضخم، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدا لتحقيق أهداف المؤتمر وستعمل على توفير جميع الظروف من أجل انجاح هذا الحدث الهام وضمان خروجه بالنتائج المنشودة.
وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة لكى تؤكد كافة الأطراف المعنية على امتلاكها للإرادة السياسية اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ فى خضم التوترات الدولية الحالية التى ألقت بظلالها على الجميع وترتب عليها أزمات فى امدادات الغذاء والطاقة، مشدداً على أن الوقت قد حان لكى تنتقل جميع الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى من مرحلة المفاوضات والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن الاجتماع شهد اعتماد جدول أعمال الدورة، والذى تضمن العديد من البنود الخاصة بموضوعات التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته السلبية وسُبُل توفير تمويل المناخ، مبرزاً تضمين جدول الأعمال، للمرة الأولى، بنداً حول معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
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