الرئيس السيسي: مصر تتطلع لخروج قمة المناخ من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسؤولیة؛ اتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة بمدینة شرم الشیخ "27 Cop الإطاریة حول تغیر المناخ""

وأضاف الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "إن الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتي في توقیت حساس للغایة، یتعرض فیھا عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه."

وأوضح "لا شك أن ھذه الأخطار وتلك التحدیات تستلزم تحركاً سريعاً من كافة الدول لوضع خارطة طریق للإنقاذ، تحمي العالم من تأثیرات التغیرات المناخیة".

وأكد أن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق، لا سیما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باریس.