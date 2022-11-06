بالصور.. استعدادات إطلاق الافتتاح الإجرائى لـcop27 وتسليم مصر رئاسة القمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - شهدت ثلاث قاعات بالمنطقة الزرقاء الاستعداد لإطلاق الافتتاح الإجرائي اليوم لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ والذى تستضيفه مصر حتى 18 من الشهر الجارى .

وتوافد المشاركون من الحكومات والمجتمع المدنى والميديا، حيث تجاوزت الأعداد الآلاف الذين ذهبوا فى الصباح الباكر لتسجيل حضورهم، لمتابعة أعمال الافتتاح الإجرائي وحضور كلمة افتتاحية من الدكتور ألوك شارما رئيس COP26، كما سيتم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ وزير الخارجية المصرى السفير سامح شكري.

كما تتضمن أيضا فعاليات الافتتاح الإجرائي إصدار بيان من وزير الخارجية سامح شكري رئيس COP 27، و بيان سيمون ستيل ، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من د. هوسونج لي ، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.