الرئيس الجزائرى يتوجه مساء اليوم إلى شرم الشيخ للمشاركة فى cop27

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - يترأس الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ لترأس وفد الجزائر في مؤتمر cop27، ومن المقرر أن يلقى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون كلمة خلال مشاركته في أعمال المؤتمر، بالإضافة لمشاركته في جلستين مصغرتين حول تغير المناخ.

وأعرب الرئيس الجزائري خلال كلمته مؤخرا في القمة العربية التي احتضنتها الجزائر عن دعمه الكامل لجهود مصر في استضافة قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ، وذلك في كلمته الختامية لفاعليات القمة العربية.

وعبر تبون عن عميق امتنانه، للجهود الكبيرة من قبل كافة الدول العربية لتحقيق أهدافها، في ظل النجاح في تحقيق توافق بين الدول المشاركة.