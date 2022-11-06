محافظ الجيزة الدولة إقتحمت كافة الملفات الشائكة لتحسين معيشة المواطنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - إستقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وفد تنسيقية شباب الأحزاب بديوان المحافظة وذلك على هامش حضور فاعليات الجلسة النقاشية حول الحوار الوطنى بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن سلسلة نقاشات وحوارات وطنية تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكافة ربوع محافظات الجمهورية لعقد حوار وطني شامل مع مختلف أطياف المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وفى مستهل لقائه رحب محافظ الجيزة، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أرض المحافظة، مشيداً بالدور المميز والرائد لأعضاء التنسيقية كونهم نماذج مشرفة وأول منصة حوارية شبابية رائدة جمعت أطياف التيارات السياسية تحت مظلة وطنية، لتجعل صوت الشباب مسموعا، وتضمن مشاركة شبابية فاعلة في صنع القرار.

مؤكداً حرص القيادة السياسية على الدفع بالشباب والقيادات الشبابية والنسائية، وتدريبهم لتوليهم العديد من المناصب للعمل في مجال الشأن العام والمشاركة في صنع واتخاذ القرار.

خلال اللقاء تم مناقشة آليات الحوار الوطني الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإعداد حوار مجتمعى، وذلك بمشاركة كافة أطياف أفراد المجتمع للتواصل مع مختلف الفئات والاستماع لمشاكلهم ورؤيتهم للحلول وإعداد توصيات بهذا الشأن، وكذا مناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصرى.

وقد أكد محافظ الجيزة أن الدولة قد إقتحمت كافة الملفات الشائكة لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين والقضاء على العشوائيات ومنع المخالفات والتعديات.

وأوضح المحافظ أنه جاري تطوير ٢٤ منطقة غير مخططه داخل ٣ أحياء بإجمالى تكلفة ٥٠٠ مليون جنيه ويجرى حالياً إنشاء ١١ سوق حضارى للقضاء على الباعة الجائلين والأسواق العشوائية ذلك الي جانب أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها ٤٢ قرية بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة .

كما استعرض محافظ الجيزة منظومة النظافة وإعادة تدوير المخلفات والتي تعتمد علي إتباع الطرق والأساليب العلمية الحديثة للإستفادة القصوى من تلك المخلفات ومنع تلوث البيئة والتعاون مع المجتمع المدنى لتعظيم العمل بمنظومة الجمع السكنى والمبادرات الخاصة بها .

وفي قطاع البنية التحتيه أوضح محافظ الجيزة انه تم التغلب على مشكلة نقص مياه الشرب بالمحافظة والتى بلغ العجز بها مليون م3 حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات التى إستطاعت توفير 800 ألف م3 حتى الأن ورفع الطاقة الانتاجية للمياه الي ٢.٨ مليون م٣ ويجرى تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى والتى من شأنها القضاء نهائياً على مشكلة انقطاع او نقص المياه او ضعف الضغوطات التي تعاني منها بعض القطاعات بالمحافظة.

وأضاف راشد بأنه يجرى العمل على إنشاء 44 مدرسة جديدة بالأحياء الساخنه التي تعاني من وجود كثافات طلابيه بالفصول وذلك بعد تخصيص الدولة لمساحة 40 فدان لصالح الأبنية التعليمية والتى من شأنها توفير فصول دراسية اضافيه لإستيعاب الطلاب من أبناء المحافظة وتقليل الكثافات فى سبيل تحسين الخدمات التعليمية المقدمة لمواطنى المحافظة.

وبقطاع الطرق أكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة شهدت خلال السنوات الماضية تطوير وإنشاء العديد من المحاور ومنها تطوير شارع الملك فيصل وتوسعة وتطوير محور أنور السادات وشوارع النيل السياحى والسودان والبحر الأعظم ومراد والمريوطية والمنصورية إلى جانب المحاور الجارى إنشاءها وتطويرها كمحاور 26 يوليو والفريق كمال عامر وعمرو بن العاص والتى من المقرر أن تحدث طفرة مرورية كبيرة بالإضافة إلى جهود تطوير المواقف وساحات الإنتظار والتى شملت تطوير 14 موقف سرفيس وإنشاء العديد من المواقف الجديدة على أحدث النظم ومنها موقف المريوطية الجديد والذى بلغت تكلفته 52 مليون جنيه لإستيعاب 500 سيارة سرفيس، الي جانب مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل وإدخال منظومة القطارات السريعة والكهربائية والـ BRT لتخفيف الكثافات المرورية وسرعة التنقل بين المدن والمحافظات.

كما تطرق المحافظ لمنظومة التكافل الإجتماعى والتى إستفاد منها مايقرب من 5 مليون مواطن بمحافظة الجيزة، إلى جانب جهود الدولة فى ضبط الأسواق ومنع الممارسات الإحتكارية وإستغلال المواطنين حيث تم خلال شهر واحد ضبط 2700 قضية تموينة، مطالباً فى هذا الشأن المواطنين من التجار ورجال الأعمال بضرورة المساهمه مع الدولة لمرور ما يشهده العالم من تحديات ومؤكداً بقوله أن " الأمم لا تبنى فقط بالقيادات وإنما بتعاون وتضافر جهود المواطنين وكافة طوائف المجتمع أيضاً ".

ومن جانبهم أشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجهودات المحافظ وسعيه وتبنيه العديد من الرؤى والأفكار البناءة والعمل على إحداث نهضة بالبنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية الهامة التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر .

وناقش الحضور من القيادات والتنفيذين بالمحافظة مع وفد التنسيقية ملفات التصالح على مخالفات البناء وقانون المحليات وتوفير السلع التموينية ومنع الإحتكار والباعة الجائلين وخطط تحسين معيشة المواطنين، واكد الوفد على عزمهم نقل كافة الاراء والتطلعات والمتطلبات وعرضها على لجان الحوار الوطنى لبحثها .

حضر اللقاء وشارك في جلساته الحوارية السادة إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ و محمد نور السكرتير المساعد للمحافظة وأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة.