عاجل.. سامح شكرى فى قمة المناخ: حان الوقت للانتقال من المفاوضات إلى التنفيذ

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه من الضرورى اليقظة والحرص واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة، فلا يخفى على أحد أن مؤتمر المناخ ينعقد فى خصم تواترات سياسية أثرت على جميع الدول فيما يخص إمدادات الطاقة والغذاء.





وأضاف شكرى، خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، اليوم السبت: "ندرك حجم التحدى، فالوقت حان للانتقال من التفاوضات إلى التنفيذ".

وأوضح أن المرحلة الحالة تقضى مشاركة أكثر فاعلية للأطراف المعنية، لا سيما وأن دورها لا يقل عن دور الدول مثل القطاع الخاص والمجتمع المدنى والسكان الأصليين وغيرهم، مشيرا إلى أن مصر حرصت على التشاور مع هذه الأطراف وإشراكهم فى جميع الأنشطة والمبادرات.

قمة المناخ مصر 2022

ويحضر قمة المناخ فى شرم الشيخ أكثر من 30 ألف من المسئولين الحكوميين والمعنيين بقضايا المناخ، بالإضافة إلى 3000 صحفى بأكثر من 40 لغة يحضرون القمة للتغطية.

بينما تبدأ الأنشطة الرئاسية يوم الإثنين، لمناقشة موضوعات مختلفة ومتعددة وعلى رأسها ما يتعلق بالتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، والاحتباس الحرارى، وارتفاع دراجات الحرارة.