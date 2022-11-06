عاجل- سيمون ستيل: الأزمات المتلاحقة فى العالم حرمت أجيالا من حياتهم

وأضاف ستيل، خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، اليوم السبت، أن العالم تؤثر فيه أزمات الطاقة والغذاء وغيرها، مؤكدا أنه لعقود كانت المجتمعات حول العالم تتعامل مع الأزمات المتلاحقة وحرم ذلك أجيالا من حياتهم.
وتابع: "نحمل على عاتقنا فى شرم الشيخ مهمة تسيير الأعمال وتحويل الكلمات إلى أفعال، وخلال فترتى سنحشد العمل من أجل تعزيز الأعمال وهو ما أتعهد به".
وشدد على ضرورة عدم إبطاء مواجهة التغيرات المناخية، وترسيخ العمل فى المسارات المهمة بشأن التمويل والتكيف.
وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجارى، فى مدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا؛ وتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
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