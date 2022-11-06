عاجل- COP27.. سيمون ستيل: تنفيذ توصيات قمة المناخ مسؤولية الجميع

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستيل، خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ: "اليوم نبدأ عهدا جديدا، خصوصا وأن قمة المناخ بشرم الشيخ ستتيح لنا تنفيذ المقترحات والتوصيات".

وأوضح الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أنه سيتم مسائلة كل شخص حتى لو كانوا رؤساء حكومات ومسؤوليين تنفيذيين، مؤكدا أن التنفيذ مسؤولية الجميع فى كل مكان بالعالم، وعليهم العمل على حل مشكلة المناخ.

قمة المناخ مصر 2022

ويحضر قمة المناخ فى شرم الشيخ أكثر من 30 ألف من المسئولين الحكوميين والمعنيين بقضايا المناخ، بالإضافة إلى 3000 صحفى بأكثر من 40 لغة يحضرون القمة للتغطية.

بينما تبدأ الأنشطة الرئاسية يوم الإثنين، لمناقشة موضوعات مختلفة ومتعددة وعلى رأسها ما يتعلق بالتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، والاحتباس الحرارى، وارتفاع دراجات الحرارة.