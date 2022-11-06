عاجل- رئيس COP26 يسلم رئاسة الدورة الـ27 إلى سامح شكرى

جدة - نرمين السيد - وقال شارما، خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، اليوم السبت: "أعلن سامح شكرى رئيسا لمؤتمر الأطراف بدورته الـ27". وهنأ رئيس COP26، سامح شكرى على رئاسة القمة متمنيا له التوفيق. وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجارى، فى مدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا؛ وتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

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