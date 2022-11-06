عاجل- الرئيس السيسى: مصر تتطلع لخروج «Cop27» من مرحلة الوعود إلى التنفیذ

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وقال الرئيس السيسى -فى منشور، منذ قليل، عبر صفحته الرسمية، بموقع "فيسبوك"- إن الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتى فى توقیت حساس للغایة، یتعرض فیه عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه.
وأضاف الرئيس: ولا شك أن ھذه الأخطار وتلك التحدیات تستلزم تحركا سريعا من الدول كافة لوضع خارطة طریق للإنقاذ، تحمى العالم من تأثیرات التغیرات المناخیة.
وتابع أن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبنى على ما سبق، لا سیما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باریس.
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