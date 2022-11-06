عاجل- شكرى: عدم وجود تغيير جذرى فى أزمة المناخ سيؤدى إلى عواقب وخيمة

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر تعمل على جعل قمة المناخ نقطة مميزة، نحو تجديد العهد والانتقال نحو تنفيذ العمل الجماعى والتعامل مع أكبر تحدى للبشرية خلال الوقت الحالى.





وأضاف شكرى، خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، اليوم السبت، أن التغير المناخى خطر يهدد البشرية، لافتا إلى أن الاستمرار دون تغيير جذرى سيؤدى إلى عواقب وخيمة ستتحملها الأجيال القادمة. وأوضح أن الدراسات العلمية تؤكد أن هناك فجوات تتسع بشكل مقلق فيما يخص المحافظة على الهدف الحرارى أو توفير التمويل لحماية الدول النامية. وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجارى، فى مدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا؛ وتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

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