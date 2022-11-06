عاجل- سامح شكرى يدعو المشاركين فى قمة المناخ للاستماع إلى توصيات القادة

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، اليوم السبت: "على بعد خطوات من اجتماعات القادة نبدأ أسبوعين من المشاورات التى يجب أن نجتهد لتكون مسيرة ناجحة".
وتابع: "أدعوكم للاستماع لما سيعبر عنه القادة والالتزام بما يصدر عنهم، للوصول إلى تفاهمات نعلم جميعا أهمية التوصل إليها من خلال المؤتمر".
قمة المناخ مصر 2022
ويحضر قمة المناخ فى شرم الشيخ أكثر من 30 ألف من المسئولين الحكوميين والمعنيين بقضايا المناخ، بالإضافة إلى 3000 صحفى بأكثر من 40 لغة يحضرون القمة للتغطية.
بينما تبدأ الأنشطة الرئاسية يوم الإثنين، لمناقشة موضوعات مختلفة ومتعددة وعلى رأسها ما يتعلق بالتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، والاحتباس الحرارى، وارتفاع دراجات الحرارة.
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