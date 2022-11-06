عاجل- سامح شكرى: مصر لن تدخر جهدا فى مواجهة التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - تقدم سامح شكرى وزير الخارجية، بالشكر والعرفان لحضور مؤتمر المناخ، متابعا: "نأمل أن تجد مصر منكم كل الدعم لنحقق معا ما نصبو إليه، ومصر لن تدخر جهدا فى سبيل ذلك ومواجهة التغيرات المناخية".





كما قدم شكرى، خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، اليوم السبت، الشكر لبريطانيا على رئاسة قمة المناخ السابقة، مؤكدا أن الانتقال السلسل للمؤتمر يبنى على ما تحقق فى المؤتمر السابق.

أوضح أن مؤتمر المناخ هو السابع والعشرين فى مسيرة بدأت منذ 30 عاما، وهى عمر اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، مسيرة أثبتت جدوها واستطعنا أن نصبح أكثر إدراكا ووعيا للخطر الذى يواجههنا.

ويحضر قمة المناخ فى شرم الشيخ أكثر من 30 ألف من المسئولين الحكوميين والمعنيين بقضايا المناخ، بالإضافة إلى 3000 صحفى بأكثر من 40 لغة يحضرون القمة للتغطية.

بينما تبدأ الأنشطة الرئاسية يوم الإثنين، لمناقشة موضوعات مختلفة ومتعددة وعلى رأسها ما يتعلق بالتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، والاحتباس الحرارى، وارتفاع دراجات الحرارة.