رئيس COP26 من شرم الشيخ: العالم سجل أسوأ كوارث بيئية خلال السنوات الماضية

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ، اليوم السبت، أن قمة المناخ 2022 يجب أن تكون قمة الأعمال، مؤكدا أنه دون الالتزام بالتمويل فالمنظومة كلها ستنهار.

وأوضح أن هناك تقدم فى موضوع التمويل ويجب بذل المزيد من الجهود فى هذا المجال، منوها بأن العالم سجل أسوأ كوارث بيئية خلال السنوات الماضية.

وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجارى، في مدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا؛ وتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.