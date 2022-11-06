انت الان تتابع خبر الإعلان عن قرار الصرف المنتظر لأصحاب المعاشات : حسابك في أكثر من 270 جنيه زيادة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن منافذ الصرف المتخلفة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية قد أعادت اليوم الأحد الموافق 6 نوفمبر 2022، فتح أبوابها لاستقبال أصحاب المعاشات لصرف الزيادة الجديدة لهم والتي تبلغ 300 جنيها رفقة مستحقاتهم الشهرية الخاصة بالشهر الجاري.وأوضحت التضامن أن تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الصرفـ،، بالإضافة إلي لجان ميدانية لتسهل عملية حصول أصحاب المعاشات على أموالهم الشهرية التي تقدر بـ22 مليار جنيه، مشددة على اتباع كافة الإجراءات والأساليب الاحترازية اللازمة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد، أثناء عملية الصرف.

وأضافت الوزارة انه يمكن للمسحقين ممن يحلون بطاقات الـATM التوجه إلي ماكينات الصراف الآلي التابعة لأي من منافذ الصرف والحصول على مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.