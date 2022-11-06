انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا .. الإسكان تعلن عن قرار الفرصة الأخيرة بخصوص شقق سكن لكل المصريين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور عاصم الجزار أن اليوم الأحد الموافق 6 نوفمبر 2022، هو الأخير أمام المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في أكثر من 20 مدينة ومحافظة جديدة للحجز في شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان السادس عشر للمرحلة الثالثة من مشروع سكن لكل المصريين.وأكدت الوزارة أنها قمت بفتح الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي بداية من يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر الماضي حتي يوم الخميس الموافق 27 من الشهر نفسه، ثم تم مده القرار لمدة أسبوع لينتهي اليوم في جميع المحافظات التي توجد بها هذه الوحدات السكنية.

وأشارت الوزارة أنه يمكن للمواطنين الراغبين في الحجز سرعة التوجه إلي أفرب مكتب بريد مميكن لشراء كراسة الشروط ودفع مقدمة جدية الحجز والذي يقدر بحوالي 15 ألف جنيه لمحدودي الدخل و22 ألف جنيه لمتوسطي الدخل.