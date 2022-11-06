انت الان تتابع خبر سيارات المعاقين 2022.. رابط مباشر لحجز الكشف الطبي وشروط الحصول عليها هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توفر الدولة المصرية الكثير من الأمتيازات والنسهيلات لكل ذوي الإعاقى، ومن أهم هذه المميزات أن الشخصي يحصل على السياراة وهي معقاة ن الجمارك، وهذا القرار تم الكشف عنه من خلال وزارة التضافي التصريحات المختلفة، ويبحث عنها الجميع وشروطها وغيرها.

شروط الحصول على سيارات المعاقين 2022

لابد أن يكون المتقدم ملتزم بالكثير من الخطوات والشروط التي تسهل الحصول عليه.

يكون السن 18 عام وأكثر.

يكون مصري الجنسية.

السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

لا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 سي سي.

ممنوع بيع السيارة إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الحصول عليها.

لابد أن يتم اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة الفرد المعاق على قيادة السيارة.

رابط وموعد إجراء الكشف الطبي للحصول على سيارة

وكشفت الدولة عن الكثير من الإجراءات الهامة التي تخص الكشف الطبي حتى يستطيع الفرد أن يحصل على سيارة المهزاقين معفاة من الجمارك، وتم إطلاق من خلال المجلس الطبي المختص وتدشين موقع إلكتروني وأيضاً توفير هذا اللينك للحصول على السيارة.