فعاليات اليوم.. انطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 11:31 صباحاً - يقام اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022، عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية..

تنطلق فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، لتستمر حتى يوم 18 نوفمبر؛ لمكافحة التغيرات المناخية، التي يعاني منها كثير من بلدان العالم، ومناقشة الكثير من القضايا والموضوعات الهامة، الذي يطرحها الحضور. وتشمل الموضوعات التي سيتم مناقشتها إتاحة الفرصة للنظر في آثار تغير المناخ بإفريقيا، وتعبئة العمل، وقضية المياه على رأس أولويات أجندة مؤتمر قمة المناخ COP27، وسوف تنطلق عدد من الأنشطة الثقافية الخاصة بالمناخ تنظمها وزارة الثقافة مع انطلاق القمة.

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة عن حدود الاقتباس في الموسيقى تقنيًا وقانونيًا، وذلك فى الخامسة مساء، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور حسام لطفى، مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية، والدكتورة رشا طموم مقررة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه، والدكتورة نهلة إمام، مقررة لجنة التراث الثقافى غير المادى بالمجلس الأعلى للثقافة.

يقام في السابعة مساء، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية “نوافذ الضوء” للكاتب محمد صالح البحر، والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وذلك بعمارة يعقوبيان بشارع طلعت حرب، يناقش المجموعة الناقد الدكتور محمود الضبع، الشاعر والناقد أسامة جاد، وتدير الندوة الأديبة هناء نور. تضم المجموعة سبع قصص قصيرة، تحتل 120 صفحة من القطع المتوسط، تتخذ من الألم والفقد محورا رئيسا لأفكارها.

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق ندوة نقدية تتناول العرض المسرحي "استدعاء ولي أمر" في السابعة مساء، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، وبحضور المشاركين بالعرض المسرحي "استدعاء ولي أمر" إنتاج مركز الهناجر للفنون، بقيادة الفنان القدير شادي سرور. ويتحدث في الندوة الناقدة المسرحية الدكتورة وفاء كمالو، والناقد المسرحي محمد الروبي، ويدير الدراسة النقدية الناقد المسرحي باسم صادق.