وزير التنمية المحلية : رفع ٢٨٠ مليون طن مخلفات يومية وتاريخية بتكلفة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 11:30 صباحاً - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه تم رفع 280 مليون طن مخلفات من المتولد اليومي والتراكمات التاريخية فى المحافظات خلال الفترة من 2014 وحتى أكتوبر 2022 بتكلفة قدرها 29.5 مليار جنيه ، وتستهدف الوزارة خلال العام المالى الحالى رفع 26 مليون طن مخلفات بتكلفة تقدر بأكثر من 3.5 مليار جنيه ، موضحاً أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتطوير البنية الأساسية لمنظومة النظافة ، و نفذت 193 مشروعا على 3 مراحل فى المحافظات و تضمنت المشروعات إنشاء 105 محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ، و7 مصانع تدوير للمخلفات و 50 مدفن صحى آمن ، كما تم التعاقد لانشاء وتأهيل 19 مصنعاً جديداً و 9 مدافن صحية جديدة ، وتنفذ الوزارة حاليا المرحلة الرابعة من تطوير البنية الأساسية للمنظومة بتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه .

وأشار اللواء آمنة ،الى انه تم الانتهاء من توقيع 12 عقد لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والتخلص من المخلفات بتكلفة سنوية حوالى 3 مليارات جنيه فى محافظات القاهرة و الاسكندرية و جنوب سيناء و الدقهلية و المنوفية ، ويتم خلال الفترة القادمة توقيع العقود الخاصة بمحافظات القليوبية و الجيزة و بورسعيد و الاسماعيلية بتكلفة مالية تقدر بحوالي 1.2 مليار جنيه سنوياً .

وكشف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم أيضاً بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتحسين البيئة فى المحافظات من خلال عدة مشروعات منها مشروع إدارة مكون المخلفات الصلبة لمشروع التحكم فى تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بتكلفة 126 مليون دولار بالتعاون مع البنك الدولى والذى يهدف إلى تحسين هواء القاهرة الكبرى والحد من الانبعاثات ، كما تقوم الوزاة أيضاً بإدارة مكون المخلفات الصلبة لمشروع تطهير مصرف كتشنر بتمويل 79 مليون يورو من البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ، إضافة إلى 8 ملايين يورو ومنحة من الاتحاد الاوروبى ، لخدمة 11 مركز ومدينة تقع فى نطاق المصرف فى 11 مركز ومدينة بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ ، لتحسين منظومة البيئة

بالمحافظات الثلاث ورفع كميات من المخلفات تهدف لتحسين حالة البيئة والحد من الممارسات البيئية المتعلقة بالتخلص من المخلفات الصلبة ـ وقد تم مؤخراً طرح مناقصة على منصة التعاقدات الخاصة بالبنك الاوروبى لانشاء 4 مصانع تدوير ومعالجة مخلفات صلبة بمركز بلقاس بالدقهلية ، ومراكز الحامول ودسوق وكفر الشيخ بطاقة تصميمية 600 طن / يوم ، كما أن الوزارة بدأت بتطبيق تكنولوجيات جديدة لتحويل المخلفات لطاقة بالتعاون مع شركاء النجاح من الوزارات والهيئات من أجل الحد من الانبعاثات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن جهود الوزارة فى مواجهة التغيرات المناخية واجراءات تحسين البيئة تضمنت أيضاً مشروع رفع نواتج تطهير الترع والمصارف موضحاً أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات رفعت ما يقرب 25 مليون طن نواتج تطهير ترع ومصارف بتكلفة 2 مليار جنيه ، وتستهدف الوزارة العام الحالى رفع 10 ملايين طن بتكلفة 1.5 مليار جنيه .

ووجه اللواء هشام آمنة الاجهزة التنفيذية فى المحافظات برفع كفاءة المعدات والسيارات والمكابس التى يتم استخدامها فى منظومة النظافة ، ليتم الاستفادة القصوى منها موضحاً انه تم رفع كفاءة ( 1500 ) معدة بتكلفة قدرها مليار جنيه ، كما تم شراء 3500 معدة جديدة خلال الثمانى سنوات الماضية ، للتعامل مع المخلفات ، و تتضمن لوادر وحفارات ومكابس وسيارات قلاب بتكلفة 7 مليار جنيه ، ويجرى خلال العام الحالى شراء 750 معدة جديدة بتكلفة 2 مليار جنيه ، إلى جانب شراء 38 كسارة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم بطريقة اقتصادية مناسبة بتكلفة تقديرية 520 مليون جنيه .