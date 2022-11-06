واشنطن بوست: COP27 منصة مهمة لحشد قادة العالم لمواجهة عواقب أزمة المناخ

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) بشرم الشيخ، تعد فرصة لحشد قادة العالم فى نفس المكان لمناقشة حماية الكوكب من عواقب أزمة المناخ، مشيرة إلى أن عشرات الآلاف من المسؤولين والخبراء من جميع أنحاء العالم يتوافدون على مصر بدءا من اليوم الأحد لحضور المؤتمر فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.





وقالت الصحيفة - فى تقرير أوردته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأحد - إن الأمم المتحدة جعلت من (COP27) منصة مهمة كى نلحق بركب العمل الهائل الذى ينتظرنا، إذ يجذب المنتدى الدولى المجموعات البيئية والعلماء وقادة الأعمال والمشاهير والصحفيين، فيما تعهدت الدول بزيادة تعهداتها بشأن المناخ فى عام 2022، غير أن القليل منها نفذ ذلك.

وأضافت الصحيفة أن عقد المؤتمر فى إفريقيا هذا العام، قد أثار دعوات تحث المؤتمر على التركيز على الدول الإفريقية، والتى تعد من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ على الرغم من كونها من بين أقل البلدان المسببة للانبعاثات.

وقالت إنه سيتم مناقشة موضوعات التنوع البيولوجى والمياه والنقل، إذ تصدر تغير المناخ جداول الأعمال السياسية حيث أضرت الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات والظروف الجوية القاسية بملايين الأشخاص والمنازل والاقتصادات فى جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تقوم الحكومات بتقييم التقدم المحرز على صعيد تعهدات المناخ التى تتمحور حول خفض الانبعاثات والتخلص التدريجى من الوقود الأحفورى وتكثيف استخدام الطاقة المتجددة فضلا عن ضمان أن تدعم الدول الأكثر ثراء الدول الفقيرة التى تتحمل وطأة تغير المناخ.

واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها قائلة إنه فى خطوة مهمة فى مؤتمر الأطراف العام الماضى، أقر قادة العالم بأن التقدم المحرز كان بطيئا ووافقوا على "إعادة النظر وتعزيز" أهدافهم المناخية الوطنية إن أمكن، لكن مع استعدادهم للاجتماع، لم يقدم أى من أكبر البلدان المسببة للانبعاثات فى العالم تقريبا التزامات أقوى.