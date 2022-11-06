مدير المرصد الإفريقى للهجرة: القيادة المصرية تدرك حجم آثار التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن أن مصر ستعمل على جعل المؤتمر نقطة تحول جذرية بجهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم بأسره.

وقالت السفيرة نميرة نجم - فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الحكومة المصرية عملت على تجسيد رؤية الرئيس السيسى من خلال خطة استراتيجية قائمة على عدة محاور ليصبح المؤتمر حجر الزاوية ونقطة تحول جذرية فى العمل المناخى الدولى، منوهة بأن وزارة الخارجية المصرية قامت بالإعداد للمؤتمر حيث أعلن وزير الخارجية سامح شكرى وهو الرئيس المعين للدورة COP27 أن مصر ستطرح مبادرة فى قمة المناخ من أجل مواجهة التغير المناخى فيما يتعلق بالأمن الغذائى، والزراعة، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وحياة كريمة فى إفريقيا، بالإضافة لعدد من المبادرات.

وأوضحت أن مصر ترغب فى خروج المؤتمر بالنتائج التى ترقى إلى تطلعات وطموحات مختلف الشعوب فى مواجهة تحديات التغير المناخى التى باتت تداعياتها تهدد الجميع.

ولفتت السفيرة نميرة، إلى أنه فى إطار ذلك أطلقت مصر ثلاث مبادرات غير مسبوقة تبنتها الرئاسة المصرية، الأولى وهى إعداد قائمة من مشروعات الأقاليم العالم الخمسة من خلال خمسة منتديات أقيمت بقارات العالم الخمس لمناقشة قضايا التغير المناخى وحشد وتحضير الدول وتحفيزها لترويج أهداف مصر وإفريقيا بالمؤتمر على المستوى الدولى والتعريف الدقيق بأهم المشكلات المناخية وتداعياتها التى تواجه العالم وتعوق تطبيق مستخرجات المؤتمرات السابقة، مما زاد تدهور حالة تغير المناخ وارتفاع معدلات التلوث وبالتالى زيادة الفقر والهجرة وتفاقم المشاكل بأنواعها والكوارث البيئية بدول العالم النامى، وطرح مزيد من الحلول الابتكارية والتكنولوجية والتمويلية والعلمية والتسويق والبحث عن رؤساء أفكار لمشروعات استثمارية خضراء للدفاع عن صحة المناخ فى الكوكب.

وأضافت أن هذه المبادرة تهدف إلى توجيه انتباه دول العالم لتنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة خاصة المتعلقة بالتزامات وتعهدات تمويل العمل المناخى وخطورة استمرار تدهور الوضع المناخى فى الدول الفقيرة، حيث تم تعيين الدكتور محمود محى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة كممثل خاص للوزير سامح شكرى الرئيس المُعين COP27، لافتة إلى أن المؤتمر سيشهد عرض 50 مشروعاً تنموياً ومناخياً كانت محصلة ومن نتائج المنتديات الإقليمية للقارات الخمس بواقع 10 مشروعات عن كل إقليم، استهدفت تعزيز التعاون بين دول الإقليم الواحد فيما يتعلق بالعمل التنموى والمناخى والاتفاق على سبل تمويلها وتنفيذها.

وتابعت مديرة المرصد الإفريقى للهجرة أن المبادرة الثانية التى أطلقتها مصر هى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لتوطين العمل التنموى والمناخى على مستوى المحافظات، ومنسقها العام السفير هشام بدر والتى تم من خلالها إجراء مسابقة بين أكثر من 6 آلاف مشروع يعالج مجمل أبعاد العمل المناخى فاز منها 18 مشروعا من كافة محافظات مصر، وسيتم عرض المشروعات الفائزة خلال مؤتمر COp27، إلى جانب مشروع واحد عن كل محافظة يكون سفيرا لها.

ولفتت إلى أن المبادرة الثالثة هى مساندة الجامعات المصرية ومراكز البحوث فى الابتكار والبحث للمشروعات المرتبطة بالعمل المناخى، موضحة أن الرئاسة المصرية تؤكد أهمية الحاجة إلى الوفاء أولاً بالالتزامات المالية للدول المتقدمة والتى تهدف إلى توفير تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنويا، ومضاعفة تمويل التكيف العالمى مع التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، والمزيد من دفع الطموح العالمى بشأن التمويل، فى حالة إذا ما أراد البشر اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة وناجزة على صعيد العمل المناخى.

وحول أبرز التحديات التى تواجه العمل المناخى فى إفريقيا، قالت مدير المرصد الإفريقى: "إن تشكل قضية حشد التمويل العمل المناخى بالدول الإفريقية أهم التحديات"، منوهة بأن دول العالم تحتاج لتريليونات الدولارات من أجل تخفيض الانبعاثات التى تلوث الأرض، بالإضافة إلى التكيف مع الآثار السلبية المتولدة عن تغير المناخ، وقضية الخسائر والأضرار.

وأضافت أن كل هذه التحديات تعلق الآمال بأن تحظى بدعم وتفاعل ليس فقط من الحكومات، ولكن أيضا دوائر الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تضافر كافة جهود الأطراف الحكومية وغير الحكومية لمواجهة قضايا التغير المناخى لدعم وتعزيز جهود الحكومات فى هذه المجالات، مؤكدة ضرورة تنفيذ توصيات مؤتمرات المناخ المتتالية، حيث أن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وحده لن يؤدى إلى معالجة اختفاء بعض الجزر الصغيرة وبقية الدول الجزرية الصغيرة النامية.

وأشارت السفيرة نميرة إلى أنه بدلا من العمل على الحد من الانبعاثات الضارة وفقاً للتعهدات المبرمة بما لا يقل عن 45% حتى عام 2030، وجدنا العكس تماما فقد زادت بنحو 14%، ولو استمر الأمر على ما هو عليه من تجاهل ولا مبالاة من ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب التلوث فإن المتقاعسين دون وعى سيحرقون كوكبنا ويدمرون البشرية.

وحول تأثير التغير المناخى على الهجرة فى القارة الإفريقية، أوضحت أن الفيضانات والجفاف والتصحر، كلها ظواهر تلخص وضع التغير المناخى فى القارة، وأن عدم الاستقرار والفقر الغذائى والتغير المناخى فى القارة سيؤدى مباشرة إلى الهجرة، حيث إن الهجرة الداخلية والعابرة للحدود اليوم لا يجب ربطها فقط بالأسباب الاقتصادية بمعزل عن التغير المناخى أيضا، مشيرة إلى أن السواحل المتلاشية بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر تعنى أن المجتمعات الساحلية تفقد أراضيها وتهاجر للأراضى الداخلية وستصبح أراضى غير صالحة للزراعة بسبب الملوحة، وهذا يعنى انتقال المزارعين من هذه الأراضى مما يؤدى إلى هجرة ريفية لحضرية ومزيد من نقص المحاصيل الزراعية والغذاء.

وقالت مدير المرصد الإفريقى للهجرة إن اقتصادات البلدان النامية تعانى خاصة عقب أزمة فيروس كورونا، الأمر الذى يشير إلى زيادة الهجرة الدولية غير الشرعية، فنحن ما زلنا نفتقر إلى التنمية ومع ذلك فإن تطوير الأراضى التى ضربتها الأعاصير أو زراعة المحاصيل بالأراضى التى أصابها الجفاف ليست بالمهمة السهلة وتكلف أكثر مما تستطيع الاقتصادات الهشة أن تتحمله، بالإضافة إلى الأزمات الاجتماعية التى تنشأ من وجود صراعات ثقافية داخل إقليم دولة واحدة، والاستخدام غير المستدام لمواردنا الطبيعية أو التهديدات الأمنية التى نواجهها باستمرار بسبب الفقر وانعدام الحكم الرشيد.

وأضافت أن هناك دراسة تشير إلى أنه سيتم تهجير ما يقرب من 86 مليون شخص داخل إفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2050، ويقدر البنك الدولى أنه بحلول عام 2050 يمكن إجبار ما يصل إلى 38.5 مليون شخص على الانتقال داخل بلدان حوض بحيرة فيكتوريا بسبب عوامل المناخ، وداخل دول غرب إفريقيا قد نشهد ما يصل إلى 32 مليون شخص ينتقلون داخل بلدانهم بسبب عوامل المناخ، كما تواجه منطقة الساحل واحدة من أسرع أزمات النزوح نمواً فى العالم بسبب مزيج من عدم الاستقرار السياسى والعنف وخفض الغذاء وأزمة المناخ، وتضم هذه المنطقة 2.86 مليون نازح داخليًا بزيادة قدرها عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل عشر سنوات.

وحول إمكانية تقديم استراتيجية شاملة وملزمة لكافة الدولة لمواجهة تغير المناخ، قالت السفيرة نميرة نجم "إنه علينا إدراك أن أزمة تغيير المناخ لا حل جذرى لها ولكن نستهدف فقط الحد من آثارها والتكيف معها، رغم أن هناك 49% من البشر يعتقدون أن التغير المناخى لا يمثل أزمة كبيرة ولا يحتاج لإجراءات فورية للتعامل معه، لذلك لابد من نشر ثقافة حماية الأرض والبيئة، وعلى القادة والمسؤولين أن يرتقوا لمستوى الحدث وينقذوا كوكب الأرض وشعوبهم والبشرية من هلاك محقق وكوارث خطيرة تدق كافة بقاع الكوكب بعنف، ولذلك أكد الوزير سامح شكرى رغبة مصر فى خروج المؤتمر بالنتائج التى ترقى لتطلعات وطموحات مختلف الشعوب فى مواجهة تحديات التغير المناخى التى باتت تداعياتها تهدد الجميع".

وأضافت أن الدول المتقدمة لم تف بتعهدها بمؤتمر كوبنهاجن لتمويل العمل المناخى فى الدول النامية والأسواق الناشئة بقيمة 100 مليار دولار سنويا، حيث التزمت فقط سبع دول من أصل 23 بحصتها من التعهد كألمانيا وفرنسا والسويد و اليابان، رغم أن هذا التعهد لا يمثل سوى 3% فقط من التمويل اللازم للعمل المناخى، مؤكدة أن هناك ضرورة لتحقيق التوازن فى توزيع تمويل العمل المناخى إقليميا، فأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى وإفريقيا هما ثانى وثالث أكثر الأقاليم مساهمة فى انبعاثات الميثان حول العالم ولا تحصلان إلا على نحو 6% من التمويل المخصص لتخفيف انبعاثات الميثان.

وأوضحت السفيرة نميرة أنه يجب على سكان الأرض خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% قبل عام 2030 إذا ما أراد الحفاظ على معدلات الاحتباس الحرارى عند 1.5 درجة فقط بينما يحتاج التخفيض المستهدف لانبعاثات الميثان نحو 110 مليارات دولار سنويا، كما يجب إيجاد الحلول المستدامة للتعامل مع الأزمة القانونية والإنسانية التى نواجهها بسبب تغير المناخ قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.

وتابعت أنه يجب أن نعد هيكلًا جديدًا لحكوماتنا للوصول إلى 0% انبعاثات أثناء التحضير للثورة الصناعية الجديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص وحشد مزيد من الاستثمارات، وتفعيل أدوات تكنولوجية وتمويلية مبتكرة وتطوير أسواق الكربون وربط موازنات الدول بالتنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار فى مصادر الطاقة الخضراء، متمنية ألا نتأخر عن العمل على استراتيجياتنا ليس فقط للتعامل مع المسائل المناخية ولكن أيضًا لمعالجة الآثار المتعلقة بحياة البشر وسبل العيش والهجرة.

وأكدت أن مؤتمر COP27 سيرسل رسالة قوية للتأكد من أن المجتمع الدولى سينفذ التزاماته تجاه شعوب العالم ولا مزيد من الوعود فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ دون وجود إطار لتنفيذها، ولذلك يأتى المؤتمر تحت مسمى "القمة التنفيذية" لكونها ستركز على التعهدات التى يجب اتخاذها وتنفيذها بشكل واقعى لحماية البيئة، فنحن فى حاجة ماسة لتطبيق التعهدات وتمويل عشرات أضعاف ما اتفقنا عليه ولم نلتزم به؛ لتحويل القارة الأفريقية إلى قارة خضراء، وإعادة تأهيل الصناعات وتحويلها لصناعات خضراء، لافتة إلى أن المسؤولية الأكبر للتغير المناخى تقع على الدول المتقدمة فنحو 10% من البشر الأكثر ثراء فى العالم ينتجون نصف انبعاثات العالم من التلوث ويتهربون من وعودهم وتعهدهم تجاه الشعوب الأكثر فقرا ومعاناة.

يذكر أن مؤتمر المناخ هو قمة سنوية تحضرها 197 دولة لمناقشة تغير المناخ وما تفعله هذه الدول لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخى، وهى معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشرى على المناخ ، وهذا المؤتمر هو السابع والعشرون منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ فى 21 مارس 1994، ويتم اختيار الدولة المستضيفة للمؤتمر وفقا لنظام التناوب بين القارات المختلفة.

يشار إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة هامة للنظر فى آثار تغير المناخ بإفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.