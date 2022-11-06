منصة المناخ بأسوان: جهود مصر للحفاظ على البيئة أحد أسباب استضافتها COP27

وقال أبو كنيز، فى تصريح اليوم، إن العالم أصبح ينظر حاليا إلى مصر كنموذج يحتذى به فى المنطقة والقارة الإفريقية، وبالتالى جاء اختيار مصر لتستضيف بالنيابة عن 54 دولة فى قارة أفريقيا قمة المناخ، الحدث المناخى الأبرز على مستوى العالم.
وأضاف أن العالم بأثره ينتظر بشغف بالغ جهود ونتائج قمة شرم الشيخ، التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقادة العالم ورؤساء الحكومات والخبراء والشخصيات العامة، لمناقشة القضية المحورية لتأثيرات تغيرات المناخ على العالم وكيفية التكيف معها، ومستقبل الأجيال القادمة.
وفى سياق متصل، واصلت منصة أسوان للتغيرات المناخية، جهودها للترويج لقمة المناخ بشرم الشيخ، حيث نظم أعضاء المنصة جولات ولقاءات فردية وجماعية مع المواطنين، فى هذا الشأن، لتلاوة وشرح والتوقيع على ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية بعدد من قرى ومدن المحافظة بداية من قرية الرديسية قبلى بمركز إدفو شمال المحافظة.
ونظمت المنصة نشاطا رياضيا وتوعويا بالتعاون مع فريق المرشد المناخى بجامعة أسوان، بملعب نادى الشمس بمدينة كوم امبو، كما نظمت أمسية ثقافية بجمعية تنمية المجتمع بعزبة المصرى بمركز إدفو، بمشاركة مجموعة من المتطوعين، حول كيفية التوعية الجماهيرية بالتغييرات المناخية من حيث الأسباب والنتائج واستراتيجيات التعامل معها، وكيفية توزيع الأدوار المجتمعية للتكيف مع التغيرات المناخية.
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