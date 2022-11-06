ولى عهد الكويت يتوجه إلى مصر غدا للمشاركة فى قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - يتوجه ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمى المرافق، غدا الاثنين، إلى مدينة شرم الشيخ؛ للمشاركة فى مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ "COP27"، والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقامتين فى مدينة شرم الشيخ.





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