محافظ كفر الشيخ يعرض الفرص الاستثمارية

جدة - نرمين السيد - ناقش محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين العديد من الفرص الاستثمارية والتحديات، وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية على الخريطة الاستثمارية بهيئة الاستثمار، مع الدكتور حسام الدين جعفر، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.





شهد اللقاء نائب المحافظ عمرو البشبيشى، والسكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ تامر محمد، ومعاون محافظ كفر الشيخ إسلام طه، والدكتورة عفاف عاشور، مدير إدارة الاستثمار، وعن الهيئة العامة للاستثمار علاء زيان، مدير عام مكتب الدقهلية، وأحمد سمير، باحث بمكتب الهيئة بكفر الشيخ. كما ناقش محافظ كفر الشيخ التيسيرات التى ستمنح للمستثمرين، للاستثمار بالمحافظة، خاصة بالمنطقة الصناعية بمطوبس، لإقامة العديد من المصانع.

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