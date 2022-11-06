تزامنا مع انعقادها.. هيئة الأرصاد تسلط الضوء على أهداف قمة المناخ «COP27»

جدة - نرمين السيد - سلطت هيئة الأرصاد الجوية، الضوء على استضافة مصر الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، الذى ينطلق اليوم.





وقالت الهيئة -فى بيان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"- إن قادة العالم يجتمعون ابتداء من اليوم الأحد، ولمدة أسبوعين فى شرم الشيخ؛ لبحث المواضيع التى تهدد كوكب الأرض من مشاكل مناخية، تتسبب فى كوارث طبيعية واحتباس حرارى متزايد ستكون نتائجه وخيمة، إن لم تتخذ القرارات والإجراءات اللازمة والجدية والفعالة. ونوهت الهيئة، بأهداف قمة المناخ 27 فيما يلى: تخفيف آثار التغير المناخى، والتكيف مع أثار التغير المناخى، والتعاون فى قضايا المناخ، وتمويل الدول النامية.

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