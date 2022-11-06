رئيس الوزراء الباكستانى يتوجه إلى مصر لحضور قمة المناخ

وأشارت الوكالة إلى أنه يرافق رئيس الوزراء فى هذه الزيارة، وزير الخارجية بيلاوال بوتو زردارى وأعضاء مجلس الوزراء ومسؤولون كبار آخرون.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الصحفى لرئيس الوزراء الباكستانى، أنه بناء على دعوة من الرئاسة المصرية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، سيشارك رئيس الوزراء أيضا -جنبا إلى جنب مع نظيره النرويجى- فى مناقشة مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول "تغير المناخ واستدامة المجتمعات الضعيفة" فى 8 نوفمبر الجارى.. مشيرا إلى أنه من المقرر أيضا أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعات ثنائية مع العديد من قادة العالم على هامش القمة.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية -فى بيان صحفى- إن مؤتمر كوب-27 ينعقد فى وقت يواجه فيه ملايين الأشخاص فى باكستان، وفى العالم آثارا سلبية وخيمة لتغير المناخ.. لافتا إلى أن بلاده باعتبارها دولة نامية أكثر تأثرا بهذه الظاهرة، فإنها ستوجه نداء قويا بشأن مدى أهمية التضامن المناخى والعدالة المناخية، بناء على مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، والذى يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
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