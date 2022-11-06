استمرار صرف الأجهزة التعويضية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - تستمر الهيئة العامة للرعاية الصحية في صرف الأجهزة التعويضية بالأقصر ،، حيث تم تقديم تلك الخدمة إلى أكثر من 500 منتفع من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر حتى الآن، وذلك في إطار السعي والعمل الجاد للهيئة على توفير كافة الخدمات والإحتياجات الطبية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة.

يأتي ذلك طبقًا للبروتوكول الموقع بين هيئة الرعاية الصحية و هيئة التامين الصحي بالقاهرة مع جمعية الوفاء والأمل، بالإضافة إلى وجود المستلزمات ومايخص الأجهزة التعويضية .

وتشمل الأجهزة التعويضية 3 أنواع:-

1- أجهزة تعويضية يتم تسليمها مباشرة مثل الكراسي المتحركة والعكاكيز.

2- أحذية وجباير ومساعدات للحركة يتم أخذ المقاسات لها ثم تسليمها بعد تجهيزها مباشرة.

3- الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية الكبيرة الناتجة عن الحوادث أو البتر.

قام بصرف الأجهزة وأخذ المقاسات كل من :-

د. أسماء عبده صديق - مسؤول ملف الأجهزة التعويضية بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر وإستشاري العلاج الطبيعي بمستشفى الكرنك الدولي.

رقيب/ عباس طاهر - فني أطراف صناعية بجمعية المحاربين القدماء (الوفاء والأمل القوات المسلحة) .

أ. سعيد محمد - فني أطراف صناعية بجمعية المحاربين القدماء (الوفاء والأمل للقوات المسلحة).

وذلك تحت إشراف :-

د. أحمد أمين - رئيس قسم العلاج الطبيعي بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر .

وتنوه الهيئة العامة للرعاية الصحية، بأنه في حالة وجود حالات خاصة تحتاج إلى أجهزة تعويضية يرجى التوجه إلى المركز أو الوحدة الصحية المسجل بها المنتفع_ في أقرب فرصة_ لعمل الإحالة اللازمة والعرض على الطبيب المختص لتحديد اللازم، وضم الحالة لقائمة الاحتياج للأجهزة التعويضية، وتحديد موعد الصرف المباشر أو أخذ المقاسات.