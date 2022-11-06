رئيس سلوفينيا: نرحب بالدور النشط لمصر في مرحلة التنفيذ COP27

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - أكد بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا تقديره لدور مصر وانخراطها في المنطقة بما في ذلك الاتحاد من أجل المتوسط وهي تعد أهم شريك لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفا :" أتذكر بسرور كبير لقائي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارتي لمصر عام 2016 ".

وأضاف الرئيس بوروت باهور في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد :" أنه بالتعاون مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعطينا قوة دفع جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، وأعتقد أننا كنا ناجحين، وتم تكثيف الاتصالات السياسية منذ ذلك الحين وتم استكشاف مجالات جديدة للتعاون المحتمل وعلى الرغم من أن الاتجاه العام في التعاون التجاري يعتبر إيجابيا جدا ولكني أعتقد أنه ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام لإيجاد طرق لتعزيز علاقات اقتصادية أقوى في المستقبل".

وأوضح أن سلوفينيا تستهدف بشعار "الأخضر والابتكار والإبداع " أن تكون رائدة في مجالي الابتكار والإبداع مع التركيز علي الاستدامة والتكنولوجيات الخضراء وبالمثل ، أفهم أن" رؤية التنمية لمصر 2030 " تتميز بشكل بارز بالاستدامة والمعرفة والابتكارات وهذه المجالات تخلق فرصا جديدة للتعاون الثنائي.

وأشار إلي أن " ليوبليانا "تستضيف مقر منظمة اليونسكو للبحوث الدولية حول الذكاء الاصطناعي وهو مجال أخر محتمل للتعاون فيه مع مصر فضلا عن مجالات اللوجستيات والإلكترونيات والهندسة الكهربائية والطاقات المتجددة والصحة والسياحة ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر".

وأكد باهور أن سلوفينيا ومصر تتقاسمان قيما مشتركة وتؤيدان بقوة التعددية والدور المركزي للأمم المتحدة في ضمان السلم والأمن الدوليين واحترام القانون الدولي.. مشيرا إلي أن سلوفينيا تقدمت بالترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة من عام 2024 إلي 2025 .

وأضاف أن بلاده سوف تساهم كعضو غير دائم في مجلس الأمن في الحفاظ علي السلم والأمن الدوليين وتعميق الحوار مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتعزيز الثقة في التعددية وبالطبع سوف نواصل العمل عن كثب مع شركائنا وأصدقائنا ، بما في ذلك مصر ، من أجل تحقيق أهدافنا.