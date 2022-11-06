شيخ الأزهر يؤكد دور القضاء فى استقرار المجتمعات

جدة - نرمين السيد - استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم، فى مقر إقامته بمملكة البحرين، الشيخ خالد بن على آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز.





وأكد فضيلة الإمام الأكبر خلال اللقاء دور السلطة القضائية فى ترسيخ مبدأ العدالة كأحد المرتكزات الرئيسة لصون الحقوق ودعم جهود الدول والمساهمة فى تحقيق النهضة والتنمية المستدامة من خلال استقرار منظومة العدالة، وأهمية ما يضطلع به المجلس الأعلى للقضاء من دورٍ مهم فى تعزيز ثقة المجتمع فى الحفاظ على الحقوق والحريات والممتلكات العامة والخاصة بمقتضى الدستور والقانون.

من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن على آل خليفة عن تقديره لجهود الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بقيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى نشر صحيح الإسلام الوسطى المستنير، وتعزيز السلام وقيم المواطنة التى ترسخ الاستقرار فى المجتمعات، مشيدًا بكلمة فضيلة الإمام الأكبر فى ختام ملتقى البحرين للحوار، ودعوات فضيلته البنَّاءة للحوار والسلام ودرء الفتن ونبذ الصراعات.

ويجرى شيخ الأزهر زيارة إلى البحرين تلبية لدعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لزيارة البلاد والمشاركة فى ملتقى البحرين للحوار بعنوان: «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى» والذى عقد يومى الخميس والجمعة 3و4 نوفمبر، تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وحضور البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلى الأديان حول العالم، إضافة إلى شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.