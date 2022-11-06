تموين كفر الشيخ: توريد 29 ألفا و311 طنا من الأرز الشعير

جدة - نرمين السيد - قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن استلام الأرز الشعير خلال موسم 2022 الحالى يتم من خلال عدد 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب كفر الشيخ.





وأوضح أنه تم حتى الآن توريد 29 ألفا و311 طنا و971 كجم من الأرز الشعير. وأضاف أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ ؛ حيث شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

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