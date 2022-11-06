جدة - نرمين السيد - وتستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022، فى الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر المقبل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى. وتأتى قمة المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخى، وما ينبغى أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحرارى، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قمة المناخ.. المشاركون يستخرجون البطاقات الخاصة بحضور الجلسات (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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