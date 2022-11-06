شيخ الأزهر: الإعلام شريك رئيسى فى تشكيل رأى عام مستنير بعيدا عن التزييف

جدة - نرمين السيد - أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين عن تقديره للجهود التى قامت بها وزارة الإعلام البحرينية ومركز الاتصال الوطنى البحرينى، فى متابعة وتغطية أعمال ملتقى البحرين للحوار بين حكماء الشرق والغرب.





وأكد أن الإعلام بدوره شريك فعال ورئيسى فى الحوار والتعرف على الآخر من خلال تغذية المجتمع بالمعلومات والحقائق حول كل ما يحدث وما يفيد، لتشكيل رأى عام مستنير بعيدا عن التزييف أو التشويه.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر إقامته بقصر الصخير بمملكة البحرين، الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمى وزير الإعلام البحرينى، ويوسف بالخليل الرئيس التنفيذى لمركز الاتصال الوطنى البحرينى؛ حيث تناول اللقاء دور الإعلام فى تعزيز ثقافة التعايش وقبول الآخر، ودوره فى تشكيل وعى وثقافة الشعوب.

ومن جانبه، أعرب وزير الإعلام البحرينى، عن تقديره لجهود شيخ الأزهر فى إرساء مباديء الأخوة الإنسانية؛ التى تحظى باهتمام عالمى وترقب واسع من جميع الجهات الفاعلة فى هذا الشأن، وأن زيارة شيخ الأزهر للمملكة يتابعها الشعب البحرينى بترحاب وتقدير، وهى محطة تاريخية مهمة فى مسيرة البحرين تجاه قضايا التسامح والحوار، وكذلك على الصعيد العالمى استمرارا لنشاط شيخ الأزهر فى خدمة السلام العالمى.

وأشاد الدكتور رمزان النعيمى بكلمة شيخ الأزهر فى الجلسة الختامية لملتقى البحرين للحوار، مشيرا إلى أن نداء فضيلة الإمام الأكبر للإعلاميين؛ الذى حثهم فيه على بذل مزيد من الجهد لتربية النشء وتثقيف الشباب من خلال برامج علمية وتربوية معاصرة، تساعدهم على تبنى ثقافة الحوار وقبول الآخر، ويساعد على إثراء الحياة الإنسانية؛ لهو تأكيد على دور الإعلام فى إعداد النشء والشباب، ولفت إلى أن هذا النداء جاء فى وقت يحتاج فيه العالم إلى تضافر جهود المخلصين لتبنى ثقافة الحوار ونشر التعايش والأخوة الإنسانية.