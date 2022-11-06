التنمية المحلية: دمج التغيير المناخى كعامل أساسى فى استراتيجية عمل الوزارة

جدة - نرمين السيد - قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية تنموية طموحة، تركز على دمج عامل التغير المناخى والبعد البيئى فى جميع برامجها ومشروعاتها التنموية، لدعم التكيف مع المتغيرات المناخية وابداء المرونة الكافية فى هذا الشأن.





فى إطار جهود الدولة، لمواجهة والتصدى للتغيرات المناخية، وتزامنا مع استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، التى تنطلق فعالياتها اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ، بتسلم مصر رئاسة المؤتمر، من رئيس مؤتمر المناخ cop 26، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة تكاتف جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هذه الاستراتيجية تركز على عدد من المحاور والملفات التى تهم المواطن المصرى فى مختلف محافظات الجمهورية، منها تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف وتحويل أتوبيسات هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى، ومتابعة تطوير مكامير الفحم النباتى لمطابقتها للاشتراطات البيئية، والتصدى لظاهرة حرق المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها، وتوريد كشافات موفرة للطاقة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية التى تنفذها الوزارة، تشمل تطوير ورفع كفاءة وزراعة الميادين العامة والشوارع الرئيسية، وتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة على مستوى المحافظات والتعامل مع مخلفات الهدم والبناء بطريقة اقتصادية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة، أنجزت بالتنسيق مع المحافظات العديد من المشروعات التى تهدف لتحسين البيئة وحوكمة منظومة النظافة بأنواعها المختلفة، لافتا إلى أن تكلفة المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014، حتى أكتوبر 2022، بلغت 134 مليار جنيه، ويجرى خلال هذا العام استكمال تنفيذ مشروعات بتكلفة تقدر بـ 37 مليار جنيه.