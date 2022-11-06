COP 27.. تفاصيل خطة وزارة الصحة لتأمين مؤتمر المناخ طبيا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على التأمين الطبى للفعاليات والأنشطة الكبرى التى تقام على أرض مصر، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، والوفود المشاركة من ضيوف مصر الكرام.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن محاور خطة التأمين الطبى للمؤتمر تضمن "الخدمات العلاجية، الإجراءات الوقائية، الخدمات الإسعافية، خدمات المستشفيات، تكنولوجيا المعلومات للخدمات الصحية"، حيث تهدف الخطة إلى حماية المشاركين بالمؤتمر من الإصابة بالأمراض المعدية المختلفة، والحماية من التعرض للأزمات والحوادث الصحية، وتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ فى الوقت المناسب، تقديم الخدمات العلاجية الضرورية لضيوف المؤتمر، فضلاً عن توفير الفحوصات التشخيصية وحجز الحالات المرضية فى المستشفيات.

وأوضح عبدالغفار، أن الخدمات الإسعافية تتضمن تخصيص 170 سيارة مجهزة بوحدات عناية مركزة، موزعة فى محيط القاعات التى تشهد فعاليات المؤتمر، ومناطق إقامة وتحركات الوفود، بالإضافة إلى توزيع سيارات إسعاف على المحاور الرئيسية والمناطق الحيوية ومنافذ دخول محافظة جنوب سيناء.

وتابع أن المنظومة الإسعافية فى خطة تأمين المؤتمر، تشمل سيارات ذاتية التعقيم لمكافحة العدوى، وسيارات تدخل سريع، ولانش إسعاف بحرى، وسيارات "جولف كار"، و"اسكوترات إسعاف كهربائية"، بالإضافة إلى توفير خدمة الإخلاء الجوى فى الحالات الضرورية والطارئة، فضلاً عن سيارات الدعم اللوجيستى وسيارات الصيانة الميكانيكية، وصيانة الأجهزة الطبية لسيارات الإسعاف.

وقال إن محاور الإجراءات الوقائية لتأمين المؤتمر تشمل "تطعيمات العاملين، أعمال صحة البيئة والرقابة على الأغذية، الحجر الصحى، أعمال مكافحة ناقلات الأمراض، المعمل المتنقل لرصد جودة الهواء، أعمال الفرق الوقائية".

وكشف عن تطعيم أكثر من 18 ألفًا من العاملين بالمنشآت السياحية وسائقى السيارات بمدين شرم الشيخ بلقاحات فيروس كورونا، وكذلك تطعيم أكثر من 11 ألفًا و200 من مقدمى الطعام بالفنادق ضد الالتهاب الكبدى "A".

وأشار إلى المرور على 145 فندقا، لمتابعة أعمال صحة البيئة بمحطات التحلية، ومحطات معالجة الصرف، ومطابقة حمامات السباحة وخزانات المياه للمعايير الصحية، كما تم المرور على 173 منشأة غذائية، ضمن حملات الرقابة على الأغذية للتأكد من سلامة المنتجات، مؤكدًا استمرار أعمال فرق صحة البيئة والأغذية طوال فترة انعقاد المؤتمر.

وأضاف أن إجراءات الحجر الصحى بالمطارات ومنافذ دخول محافظة جنوب سيناء، تتضمن اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تهدف إلى اكتشاف أى حالة مصابة بأمراض معدية، مشيرًا إلى مناظرة الوافدين من خلال أجهزة مراقبة الكاميرات والبوابات الحراراية وأجهزة قياس درجة الحرارة "عن بعد" بالإضافة إلى المناظرة البصرية للركاب والقادمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الرحلات الأساسية أو الخاصة أو رحلات البضائع، كما يتم مراجعة الشهادات الصحية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء للقادمين من الدول التى ينتشر بها المرض.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن أعمال مكافحة البعوض وناقلات الأمراض من خلال 32 سيارة محملة بأجهزة ضباب و102 فريق وقائى، وتوزيع طعوم القوارض، بمختلف المناطق وداخل الفنادق ومناطق الضيافة، كما يتم عمل دورة ضباب صباحية ومسائية بأجهزة الضباب المحملة على السيارات فى جميع الأحياء، فضلاً عن المرور على الفنادق للمراجعة والتأكد من التعاقدات مع شركات مكافحة الحشرات والقوارض.

وكشف عن تجهيز معمل متنقل لرصد جودة الهواء، حيث تقوم مراقبة جودة الهواء المحيط بجمع وقياس عينات من ملوثات الهواء لتقييم حالته مقارنة بمعايير الهواء النظيف، حيث تقوم الأجهزة بالرصد اللحظى وقياس أكاسيد النيتروجين والكروبن والكبريت والأجسام العالقة، كما توجد أجهزة لقياس حركة الرياح ونسب الرطوبة فى الهواء ودرجة الحرارة للوقوف اللحظى على حالة الطقس وتقييم اتجاه تحرك الملوثات.

ولفت إلى نشر فرق من الطب الوقائى والمعامل المركزية، خلال فعاليات المؤتمر للتعامل الفورى مع أى حالة اشتباه بمرض معدى، لتحجيم فرص انتشار أى أمراض معدية، موضحًا أنه تم تخصيص 3 عيادات لإجراء اختبارات التحليل السريع لفيروس كورونا داخل مناطق الاستقبال بالمنطقتين الزرقاء والخضراء.

وأكد توصية المشاركين من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر، بضرورة الحصول على الجرعات التنشيطية للتطعيم ضد فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات، خصوصا فى الأماكن المزدحمة، أو القاعات المغلقة.

وفيما يخص الخدمات العلاجية وخدمات المستشفيات، أشار عبدالغفار إلى تجهيز 6 عيادات طبية بمقر انعقاد المؤتمر، تتضمن 4 عيادات بالمنطقة الزرقاء، وعيادتين بالمنطقة الخضراء، وتوفير 9 فرق إنقاذ، بالإضافة إلى تجهيز وتشغيل 30 عيادات ثابتة، و20 عيادة متنقلة مجهزة، بفنادق إقامة الوفود لتقديم الخدمات الطبية للمشاركين بمختلف التخصصات الطبية.

وأشار إلى تجهيز مستشفى شرم الشيخ الدولى بجميع التجهيزات الطبية والقوى البشرية اللازمة للتعامل مع الحالات المرضية، مضيفًا أنه تم تجهيز 20 مستشفى للإخلاء بمحافظة جنوب سيناء، ومحافظات إقليم قناة السويس والقاهرة الكبرى، فضلاً عن تخصيص مستشفيات للتعامل مع حالات الحروق، وكذلك مستشفيات مخصصة للتعامل مع حالات الأمراض المعدية وعزلها، مؤكدًا توافر كافة المستلزمات والأجهزة الطبية وأكياس الدم وفصائلها بجميع مستشفيات الإخلاء.

وكشف عن تجهيز مستشفى ميدانى لأول مرة، للتأمين الطبى للمؤتمر، حيث يقام المستشفى داخل نطاق المركز الدولى للمؤتمرات لتيسير حصول الوفود المشاركة على خدمات الرعاية الصحية، ويعمل على مدار 24 ساعة، للتدخل السريع فى حالات الطوارئ، وتقديم خدمة طبية فائقة للوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر.

وأوضح أن المستشفى يعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة تماشيًا مع أهداف مؤتمر المناخ، ويضم 4 أسرة للاستقبال والطوارىء، و20 سرير عناية متوسطة، و4 أسرة رعاية مركزة، وغرفة عمليات متكاملة مجهزة للتعامل مع كافة الحالات الطبية والحرجة، بالإضافة إلى وحدة أشعة "سينية، تليفزيونية، مقطعية"، ومعمل للتحاليل الطبية، وصيدلية.

ولفت إلى قيام فرق الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بالمرور الدورى على 163 منشأة طبية خاصة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة الماضية، للتأكد من استيفائها للمعايير والاشتراطات الصحية، كما يتم التأكد من مطابقة لائحة الأسعار المعلنة من قبل المستشفيات، وكذلك المتابعة والوقوف على إجراءات دخول الحالات، ونظام الإحالة إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فى حالة الاحتياج لذلك.

كما أشار إلى أن جميع الخدمات الطبية المقدمة خلال فعاليات المؤتمر، يتم الربط بينها من خلال منظومة إلكترونية متطورة ومؤمنة، فضلاً عن انعقاد غرفة مركزية، تضم ممثلين من جميع القطاعات والهيئات لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة أولاً بأول وتذليل أى تحديات أو عقبات قد تواجه فرق العمل.

ونوه إلى تخصيص خط ساخن للاستفسار عن الخدمات الطبية التى تقدمها وزارة الصحة خلال المؤتمر، فضلاً عن توفير QR code يتم قراءته من خلال الهواتف المحمولة، ويحتوى على جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات الطبية وأماكن تمركزها بمدينة شرم الشيخ.